Attractiepark Toverland

Video: Toverland test toverklok met bewegende figuren

Toverland legt de laatste hand aan een grote toverklok van 8,5 meter hoog. Bovenop het stationsgebouw van de attractie Garden Tour installeerde het Limburgse themapark begin dit jaar de Pendulus Magicus: een muzikaal kijktafereel. Tot nu toe zat er geen beweging in de klok.

De aankondiging van het project vond al bijna twee jaar geleden plaats. Afgelopen zomer werd duidelijk dat Toverland tegen "diverse technische uitdagingen" was aangelopen bij de realisatie van het decorelement. Nu lijken de problemen alsnog grotendeels opgelost te zijn.

Afgelopen weekend konden bezoekers voor het eerst zien hoe de Pendulus Magicus elk kwartier tot leven komt. Tijdens een showtje van ongeveer drieënhalve minuut verschijnt bovenaan de klok het rode draakje Sparky. Dat gaat gepaard met een hoop twinkels, waarna een beeldje van tovenaar Merlijn enkele waterdwergen met muziekinstrumenten oproept.



Merlin's Quest

Helemaal onderaan gaan twee deuren open waar een bootje van de vaartocht Merlin's Quest achter schuilgaat. Het decorstuk deint op en neer over de golven en er wordt een waterval geactiveerd. Vervolgens gaat er iets mis en valt Sparky zogenaamd naar beneden. Op de plek waar eerder het bootje zichtbaar was, ziet de draak uiteindelijk sterretjes.



In totaal telt de klok ongeveer twintig bewegende onderdelen. Volgens mede-ontwerper Patrick van Meijl was het een uitdaging "om alle techniek kwijt te kunnen en natuurlijk ook bereikbaar te houden voor onderhoud". Pendulus Magicus bevindt zich in parkdeel Avalon, in de buurt van themarestaurant The Flaming Feather.