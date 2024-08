Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp vraagt bezoekers om zacht te praten: 'Vissen kunnen ook horen'

Diergaarde Blijdorp doet een opvallend verzoek aan het publiek. Op nieuwe borden in onderwaterwereld Oceanium valt te lezen dat dieren last kunnen hebben van harde geluiden. Voorbijgangers krijgen daarom de vraag om zachtjes te praten.

"Wist je dat vissen ook kunnen horen?", luidt de tekst. "Geluid verspreidt zich gemakkelijk in water en harde geluiden kunnen stressvol zijn voor vissen! Voor het welzijn van onze dieren, alleen zacht praten a.u.b." Daaronder staat een vertaling in het Engels.

De borden werden gespot door bezoeker Céline Alders, die er een foto van op Facebook zette. "Tot nu hoor ik niet dat mensen er boodschap aan hebben", schrijft ze. "Wat een gegil zeg, zeker die krijskinderen." De vrouw krijgt veel bijval in de reacties.



Haaientunnel

Het Oceanium is het grootste bouwwerk in Blijdorp. In het aquariumgebouw zijn onder meer een haaientunnel, een walvisexpositie, een laboratorium, een vogelrots en een koraalrif te vinden. Er circuleert in totaal ongeveer 7 miljoen liter zeewater. De officiële opening vond plaats in 2001.