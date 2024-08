Kermis

Kermisexploitant kan opgelucht ademhalen: gestolen dolfijn teruggebracht

Kermisexploitant Geert Eeringa is dolgelukkig. De dolfijn die afgelopen weekend werd gestolen bij zijn klassieke bootjesmolen is weer terecht. Het decorstuk verdween zondagnacht, waarna de kermisondernemer de dieven in verschillende media opriep om het object terug te brengen.

Dat gebeurde. Woensdagochtend trof de vrouw van Eeringa de dolfijn aan bij de botencarrousel uit 1910, verpakt in plastic. Daarbij lag een doos met chocolaatjes en een briefje met de tekst "Excuses, we waren per totaal en baldadig".

Dankzij de terugkeer van de onbeschadigde dolfijn is de attractie weer compleet. De exploitant weet niet wie er achter de diefstal zat, maar dat maakt hem naar eigen zeggen niet veel uit. Hij neemt geen stappen meer: de politie wordt niet ingeschakeld.