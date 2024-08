Efteling

Weer bedwantsen in vakantiepark Efteling: huisje tijdelijk niet verhuurd

Er zijn opnieuw bedwantsen aangetroffen in Efteling-vakantiepark Bosrijk. In april dit jaar nam de Efteling nog maatregelen toen de beestjes opdoken in huisje 208. Deze maand kwamen bezoekers wederom bedwantsen tegen in dezelfde vakantiewoning.

Het Dorpshuys, gelegen aan een dorpsplein naast de serre van restaurant het Eethuys, werd destijds al volledig geïnspecteerd en gereinigd door ongediertebestrijders. Op zondag 11 augustus deed een gezin opnieuw melding van een bedwants in exact dezelfde accommodatie. Daarop startte de Efteling een onderzoek.

"Het huisje in kwestie is nagekeken en behandeld volgens alle richtlijnen", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Uiteraard vinden we het zeer vervelend dat dit gebeurt." De vakantiegasten mochten hun Efteling-vakantie afgelopen weekend ter compensatie gratis overdoen.



Meer dan noodzakelijk

Volgens de woordvoerder wordt de reinigingsoperatie dit keer nog grondiger aangepakt dan voorheen. "We willen echt alles doen om het probleem niet terug te laten keren. De maatregelen die we nu toepassen, zijn meer dan gebruikelijk en noodzakelijk is." Pas als zeker is dat alle beestjes zijn uitgeroeid, wordt huisje 208 opnieuw verhuurd.