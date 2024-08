Schwaben Park

Bijzondere achtbaan uit Duits pretpark staat te koop: 320.000 euro

Een 25 meter hoge achtbaan uit een Duits pretpark staat te koop voor 320.000 euro. Schwaben Park, gelegen in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg, heeft de bijzondere rollercoaster Wilde Hilde in de etalage gezet. Het gaat om een attractie van het type roller ball, enkele jaren geleden gebouwd door fabrikant Ride Engineers Switzerland.

Nog geen zes jaar na de opening wil het park kennelijk weer van de coaster af. Wilde Hilde bestaat uit een verticale constructie, met schommelende karretjes die naast de baan hangen. Na een verticale lift volgt een bochtig parcours naar beneden, als ware het een soort knikkerbaan. De firma IMAscore zorgde voor een aanstekelijke soundtrack.

De achtbaan wordt momenteel te koop aangeboden door het bedrijf Freizeitattraktionen Beratung & Service (FABS), op het online platform Schausteller.de. Men spreekt over "een bijzondere achtbaan met een individueel concept". Voor de bouw is slechts een oppervlakte van 7 bij 19 meter nodig.



Vliegtuigmolen

"De installatie wordt momenteel geëxploiteerd in een Zuid-Duits pretpark, waar de baan bezocht kan worden", aldus de verkoper. De reden van de verkoop is niet bekend. Op hetzelfde platform verscheen ook nog een andere attractie uit Schwaben Park: vliegtuigmolen Fliegender Holländer.