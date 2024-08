Attractiepark de Waarbeek

Pretpark in Hengelo laat speciale muziek componeren voor attractie

Eén van de attracties in het Overijsselse pretpark de Waarbeek is voorzien van een speciale soundtrack. Het attractiepark in Hengelo liet eigen muziek componeren voor de rondrit Dino Express, onderdeel van themadeel Dino World. Daarin maken bezoekers een reis door een prehistorisch landschap met dinosaurussen en een vulkaan.

Voor de muziek werd een beroep gedaan op Evrst Music van componist Bastiaan de Waard uit Dordrecht. Hij creëerde een melodie in junglesferen. De Waard was eerder al actief voor onder meer het Limburgse familiepark Drakenrijk en YouTube-kanaal Theme Park Science.

Het nummer voor de Dino Express, dat ruim vijf minuten duurt, staat inmiddels ook op Spotify en andere streamingdiensten.



Belangrijke stap

De Waarbeek creëerde al vaker eigen liedjes voor shows. Ook werden enkele carnavalsnummers geproduceerd. Het is echter voor het eerst dat een attractie muziek op maat krijgt, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Voor ons is dat een belangrijke stap, waar we enorm trots op zijn", zegt hij.