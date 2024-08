Efteling

Moeder waarschuwt voor hete lamp in de Efteling: 'Dochtertje heeft hand gebrand'

Lampen in de Efteling kunnen voor pijnlijke brandwonden zorgen. Daarvoor waarschuwt een moeder op social media. Het dochtertje van Iris Reinders raakte maandag een lamp aan in de buurt van Fata Morgana. Daardoor bezeerde de peuter zich, schrijft Reinders in een bericht in een Facebook-groep.

"Ons dochtertje heeft vandaag haar handje gebrand aan een hete lamp in de muur langs het water naast Fata Morgana", aldus de moeder. Het kind hield er een kleine brandwond aan over. "Ze is 2,5 jaar en dus nog niet zo groot, de lampen hangen laag en dus op grijphoogte voor dreumesen en peuters."

Reinders wil ouders met jonge kinderen naar eigen zeggen waarschuwen. Ze lichtte ook het personeel van het attractiepark in. "De Efteling weet er al van." Men heeft direct maatregelen genomen, vertelt een woordvoerder aan Looopings. De lampen in kwestie staan nu uit.



Zeer

In de Facebook-reacties geven verschillende mensen aan dat ze hetzelfde hebben meegemaakt of personen kennen die zich op dezelfde plaats verband hebben. Kelly van Dam: "Ik heb dat ook eens gevoeld, deed toch echt veel zeer!"



Eliza Smets zegt een jaar geleden een melding gedaan te hebben bij de Efteling. "Kreeg het antwoord: zolang er niets gebeurd is, dan is er ook geen probleem en doen wij er ook niets aan." Nu is er dus alsnog ingegrepen.