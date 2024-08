Parc Astérix Paris

Video: waterbaan in Parc Astérix overstroomt, bezoekers krijgen natte voeten

Op TikTok is een merkwaardige video verschenen van een voorval bij een waterbaan in Parc Astérix. Een filmpje toont hoe de vaargeul van de boomstamattractie Menhir Express aan het overstromen is. Vermoedelijk waren er boten vast komen te staan in de baan.

Daardoor stroomde een gigantische hoeveelheid water over de baan naar beneden, richting een gebied waar mensen staan. Zij liepen daardoor natte voeten op. Sommige bezoekers klommen op rotsen in de hoop droog te blijven. Online wordt verbaasd gereageerd op de beelden.

"Mensen kwamen vast te zitten en moesten hun schoenen uitdoen", schrijft de videomaker. Het incident vond afgelopen vrijdag plaats, rond 15.30 uur. Na afloop is de attractie tijdelijk gesloten. Menhir Express, geopend in 1995, werd gebouwd door de Amerikaanse firma Hopkins Rides.