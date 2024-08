Kermis

Dolfijn gestolen van kermisattractie uit 1910

Bij een nostalgische kermisattractie uit 1910 is een beeld van een dolfijn gestolen. Op de kermis in het Brabantse Oss sloegen één of meerdere dieven toe bij een 114 jaar oude bootjesmolen. Schuitjes cirkelen daar om een vuurtoren heen, met decoraties in de vorm van blauw-witte dolfijnen.

Eén van de drie - ongeveer een meter hoog - ontbreekt sinds zondagnacht. Eigenaar Geert Eeringa is er kapot van, vertelt hij aan Omroep Brabant. De kermisexploitant ontdekte de diefstal maandagochtend. "Ik ben er heel boos en treurig om dat ze zoiets doen", aldus Eeringa.

Hij heeft geen idee wie de dolfijn heeft meegenomen en waarom. "Midden in de nacht een kinderattractie in gaan om daar dingen weg te halen... Ik hoop dat het baldadigheid was en dat ze hem terugbrengen." Het vervangen van de dolfijn zou naar schatting 750 euro kosten. De bootjescarrousel staat nog tot en met woensdag 21 augustus in Oss.