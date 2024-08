Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park brengt videogame uit voor PlayStation, Xbox, Nintendo en pc

Europa-Park werkt niet alleen aan een eigen bioscoopfilm, maar ook aan een videogame. Naast de speelfilm Grand Prix of Europe wordt ook een bijbehorend computerspel ontwikkeld: Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions. De game is vanaf de zomer van 2025 te spelen via Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc, via Steam.

Voor het project werkt Mack Magic samen met de firma's Tivola Games en Jumpgate. Het verhaal baseert men op de racefilm met parkmascottes Ed en Edda, die vorige maand officieel werd aangekondigd. Een trailer is nog niet beschikbaar.

"Samen met hen en andere kleurrijke personages uit de film kunnen spelers door verschillende Europese landen en locaties racen, op een tiental adembenemende racebanen", aldus Europa-Park. In totaal zijn er acht personages beschikbaar.



Splitscreen

Spelers krijgen de kans om de wagen van hun dromen te ontwikkelen, waar ze vervolgens mee kunnen rijden. Dankzij een splitscreen-modus is het mogelijk om met twee tot vier spelers tegelijk te racen. De game wordt uitgebracht in het Duits, Engels en Frans.



Europa-Park-directeur en Mack Magic-oprichter Michael Mack wil dat de bioscoopfilm niet op zichzelf staat. "Het is eerder het begin van een uniek transmediaal project, met een bijbehorende familieattractie in Europa-Park, de videogame en vele andere producten. Met onze transmediale strategie lopen we voorop." Personages Ed en Edda moeten een "stabiel merk" worden.