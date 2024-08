Disneyland Paris

Disneyland Paris zoekt hondengeleider om bedwantsen op te sporen

Disneyland Paris zet speurhonden in tegen bedwantsen. Het Disney-resort heeft momenteel een vacature openstaan voor een hondengeleider. Men wil honden gebruiken om te speuren naar bedwantsen in de Disney-parken en de Disney-hotels.

"Binnen de afdeling verantwoordelijk voor ongediertebestrijding begeleid je de zoektocht van je hond op alle plekken waar mogelijk bedwantsen voorkomen", staat in de vacaturetekst. "Je draagt bij aan de hygiëne van de kamers en gemeenschappelijke ruimtes van Disneyland Paris en voert preventief controles uit."

Als voorbeeld noemt men de bagageopslag in de hotels. De hondengeleider moet de hond in kwestie, een golden retriever, thuis onderbrengen. "Je bewaakt de gezondheid van het dier en verleent indien nodig eerste hulp." Ook moeten er dagelijks rapporten geschreven worden over de resultaten van de controles.



Bloed

Bedwantsen zijn kleine insecten die zich voeden met het bloed van mensen en dieren. Ze zijn ongeveer de grootte van een appelpitje en verstoppen zich vaak in matrassen, beddengoed, meubels en scheuren in muren. Bedwantsen zijn schadelijk voor mensen omdat hun beten jeukende, rode bultjes kunnen veroorzaken die soms tot allergische reacties of huidinfecties leiden.



Detectiehonden zijn getraind om de aanwezigheid van de kleine beestjes op te merken. Ze doen dit door de geur van bedwantsen én eitjes te herkennen. Zo kunnen dergelijke honden vaak nauwkeurig aangeven waar de beestjes verstopt zitten.