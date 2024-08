Efteling

Politie moet weer ingrijpen vanwege opgesloten hond op Efteling-parkeerplaats

Medewerkers van de Efteling hebben vandaag opnieuw de politie moeten inschakelen vanwege een opgesloten hond op de parkeerplaats. Efteling-bezoekers mogen hun viervoeter niet achterlaten in hun auto of camper, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn.

Personeelsleden bellen de politie zodra ze een hond aantreffen. Dat gebeurde vandaag opnieuw, bevestigt een woordvoerder van de Efteling aan Looopings. Op foto's van een passant is te zien hoe politieagenten zich verzameld hebben bij een camper, waar een Efteling-medewerker bovenop is geklommen.

De hond kon, in overleg met de politie, bevrijd worden via het dak van het voertuig. "Dat was in dit geval een betere optie, dan hoeft er namelijk geen ruit ingeslagen te worden", legt de voorlichter uit. Hoe het met het dier in kwestie gaat, is niet bekend.



Asiel

Normaal gesproken worden bevrijde honden overgebracht naar een nabijgelegen asiel. De kosten zijn vervolgens voor rekening van het baasje. Eerder deze maand werden al twee honden bevrijd uit campers op de Efteling-parking.