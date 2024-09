Disneyland Paris

Bijna acht weken geen Lion King-show in Disneyland Paris

Wie binnenkort naar Disneyland Paris gaat, moet een grote Lion King-show missen. Het team van The Lion King: Rhythms of the Pride Lands heeft de komende weken pauze. De theatervoorstelling in het Frontierland Theater wordt bijna acht weken niet opgevoerd.

Het theater - met het grootste podium in het resort - bevindt zich achter Big Thunder Mountain. Vanaf maandag 9 september zijn er geen shows. Pas op zaterdag 2 november keert de dertig minuten durende productie weer terug. "Deze show heeft een geplande onderbreking", staat op de website van Disneyland.

Rhythms of the Pride Lands ging in 2019 in première. De voorstelling combineert acrobatiek met livemuziek uit The Lion King, in Broadway-stijl. Sinds 2021 kunnen bezoekers 15 euro betalen voor gegarandeerde toegang, al is de voorstelling in principe gratis.