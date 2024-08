Disneyland Paris

Disneyland Paris stopt met kindershow Disney Junior Dream Factory

Een theatershow in Disneyland Paris was vandaag voor het laatst te zien. Disney Junior Dream Factory in het Walt Disney Studios Park staat vanaf 1 september niet meer op het programma. De voorstelling, gebaseerd op programma's van tv-zender Disney Junior, had al een tijdje last van teruglopende bezoekersaantallen.

Dat heeft Disney doen besloten om de stekker eruit te trekken. Men belooft dat de productie ooit terugkeert, vermoedelijk met andere personages. In de tussentijd wordt gezorgd voor een alternatief: vanaf november huisvest theater Studio D een interactieve muzikale beleving met Minnie Mouse.

Studio D is te vinden op het grote plein in parkdeel Production Courtyard, schuin tegenover het Studio Theater - waar Together: A Pixar Musical Adventure opgevoerd wordt - en naast Stitch Live. Disney Junior Dream Factory werd in 2021 gepresenteerd als de vervanger van Disney Junior Live on Stage.



Dromenfabriek

Uiteindelijk heeft de voorstelling dus drie jaar bestaan. De twintig minuten durende muzikale show draaide om het repareren van een dromenfabriek. Daarbij kregen Mickey en Minnie Mouse hulp van Fancy Nancy Clancy, Vampirina en Timon uit The Lion King.