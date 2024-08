Efteling

Foto's: Efteling start met langverwachte renovatie van Efteling Theater

De Efteling zet het grote Efteling Theater in de steigers. Maandag is men gestart met voorbereidingen voor een omvangrijke opknapbeurt van het theatergebouw uit 2002. Dat was hard nodig: delen van de gevel zijn al een tijdje in slechte staat.

Daar wordt de komende maanden iets aan gedaan. Volgens een woordvoerder van de Efteling duurt het onderhoudsproject naar verwachting tot eind november. Vanwege de klus is het wandelpad langs het theater afgesloten. Lantaarns in de omgeving zijn weggehaald.

Het Efteling Theater opende 22 jaar geleden als een locatie voor parkshows. Tegenwoordig wordt de theaterzaal gebruikt voor de voorstelling Caro, waar aparte tickets voor nodig zijn. Tijdens de werkzaamheden staat Caro gewoon op het programma.



Vonderplas

Het Efteling Theater ligt bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen, aan de Vonderplas. Daar wordt fonteinenspektakel Aquanura opgevoerd. Eind november moet een nieuwe versie van de watershow af zijn. De Efteling introduceert een andere soundtrack en een nieuw lichteffect.