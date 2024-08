Beekse Bergen

Discussie over dierenwelzijn laait weer op: hardstylefestival naast Safaripark Beekse Bergen

Hebben de dieren in Safaripark Beekse Bergen last van een luidruchtig muziekfestival? Op een evenemententerrein pal naast de Brabantse dierentuin vindt jaarlijks hardstylefestival Decibel Outdoor plaats. Volgens dierenrechtenorganisatie House of Animals ervaren de dieren daardoor veel stress. Beekse Bergen ontkent dat.

Decibel wordt al sinds 2006 gehouden op het Beekse Bergen-terrein. Dat de dreunende beats ook goed hoorbaar zijn in het dierenpark én in de dierenverblijven, staat vast. Voorzitter Karen Soeters van House of Animals trekt aan de bel: zij beweert dat de dieren in gevangenschap er overlast door ervaren.

Zo zou de onderlinge communicatie tussen dieren, waarvoor vaak lage tonen worden gebruikt, verstoord worden door de herrie. Daarnaast denkt Soeters dat de dieren in paniek raken omdat ze niet weten wat het harde geluid is en waar het vandaan komt. Het zou een oorzaak van stress zijn.



Kamervragen

House of Animals heeft in het verleden vaker aandacht gevraagd voor de hardstylemuziek bij de dieren. In 2019 werden er zelfs Kamervragen over gesteld. "Wanneer vastgesteld wordt dat dieren last hebben van extreem luidruchtige muziekevenementen, acht ik dit onwenselijk in een dergelijke omgeving", luidde het antwoord van de toenmalige minister.



"Het geluidsniveau verminderen kan dan een optie zijn." De minister was echter niet van plan om in te grijpen, omdat de gemeente en de provincie toezien op de naleven van de voorwaarden van een evenementenvergunning. Afgelopen weekend stond Decibel weer op het programma. Daardoor is de discussie opnieuw opgelaaid in de media.



Veel gewend

Bioloog Stijn Berger en zijn collega's houden de bewoners van het Safaripark naar eigen zeggen goed in de gaten tijdens Decibel. Zij zien geen problemen: de dieren zouden nauwelijks op de muziek reageren. Men benadrukt dat de dieren bij Beekse Bergen veel gewend zijn, omdat ze bijvoorbeeld ook dagelijks geschreeuw van bezoekers horen.



Bovendien zou onderlinge communicatie over grote afstanden bij diersoorten als olifanten niet nodig zijn, omdat ze in een verblijf toch bij elkaar in de buurt staan. "We hebben geen aanwijzingen dat dieren hinder ervaren tijdens de festivals", vult een woordvoerder aan. "Ze hebben ook altijd de keuze om naar hun binnenverblijven te gaan, waar het geluid minder hard klinkt."