Efteling houdt Zomerstrand open in weekenden tot eind september

Het Zomerstrand in de Efteling blijft langer geopend dan vorig jaar. Officieel eindigt het hoogseizoen op zondag 1 september, maar de weide met spellen, kraampjes en entertainment zal ook toegankelijk zijn in de weekenden tot eind september.

Efteling-bezoekers kunnen er terecht op 7 en 8 september, 14 en 15 september, 21 en 22 september en 28 en 29 september, steeds van 10.00 tot 20.00 uur. Carnaval Festival-figuren Jokie en Jet zijn aanwezig, net als zanggroep The Red Noses Boogie Boys.

Doordeweeks sluit de Efteling in die periode om 18.00 uur. Dan blijft het Zomerstrand dicht. Op zaterdagen en zondagen, als het drukker is, wil men zorgen voor een uitgebreider horeca-aanbod en extra capaciteit. In oktober wordt het Zomerstrand getransformeerd tot Warme Winter Weide. De Winter Efteling start op maandag 11 november.



Mocktails

Op het Zomerstrand zijn frozen mocktails, cocktails, slush, satébroodjes, Magnum-ijs en loaded nacho's verkrijgbaar. Verder kunnen bezoekers meedoen aan betaalspellen, zomerse souvenirs aanschaffen en spelen in een zandbak of op een opblaassombrero.