Efteling

Efteling zet ongediertebestrijding in: muis vreet Diorama kapot

Het nostalgische Diorama in de Efteling wordt geteisterd door één of meerdere muizen. Wie een kijkje neemt in de overdekte miniatuurwereld met treintjes, huisjes en bootjes ontdekt dat verschillende delen van het decor beschadigd zijn geraakt. De Efteling heeft een ongediertebestrijder ingeschakeld, tot nu toe zonder veel resultaat.

Looopings maakte in maart al melding van een muis die het Diorama bevolkt. De laatste tijd is opvallend veel schade ontstaan, doordat het dier decorstukken sloopt en aanvreet. "Het is een probleem dat steeds terugkomt", meldt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

De muis laat een ravage achter en knaagt het Diorama langzaam maar zeker kapot, tot frustratie van Efteling-medewerkers. Het koelbloedig doden van de piepkleine vandaal is voorlopig geen optie: veel rigoureuze bestrijdingsmiddelen zijn vandaag de dag verboden.



Repareren

"De schade is nu groter dan voorheen", bevestigt de voorlichter. "Uiteraard gaan we dit repareren. Het probleem is lastig op te lossen. Een externe partij die gespecialiseerd is in ongediertebestrijding is dagelijks aanwezig." Het Diorama, geopend in 1971, werd ontworpen door Anton Pieck.