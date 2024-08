Dolfinarium

Video: protest tijdens dolfijnenshow Dolfinarium, activisten gearresteerd

De dolfijnenshow Oceanica in het Dolfinarium van Harderwijk is vanmiddag verstoord door boze dierenactivisten. Twee leden van de Vegan Strike Group sprongen in het water tijdens de voorstelling van 13.30 uur, uit onvrede over de manier waarop het Gelderse park omgaat met dolfijnen. Vervolgens werd de show stopgezet.

Toeschouwers kregen middels een vooraf opgenomen boodschap het verzoek om de showkoepel te verlaten. "Graag willen we jullie verzoeken om het DolfijndoMijn rustig te verlaten en geen aandacht te schenken aan de activisten", klonk het. "Hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking."

De activisten droegen spandoeken om hun boodschap kracht bij te zetten. Het is de vijfde keer dat de Vegan Strike Group ingrijpt in het Nederlandse Dolfinarium. Dat gebeurde voor het laatst in de zomer van 2022. Vorig jaar bleef het relatief rustig in Harderwijk. Nu laat de groepering, die onder leiding staat van Peter Janssen, opnieuw van zich horen.



Uitbuiting

Er wordt gestreden tegen "de uitbuiting van dieren voor de amusementsindustrie", staat in een persverklaring. Eerder protesteerde de groep meermaals tegen dierenshow Raveleijn in de Efteling. "Nu de Efteling zeer waarschijnlijk gaat stoppen met de show Raveleijn ligt de focus van de internationale Vegan Strike Group in Nederland volledig op het omstreden Dolfinarium in Harderwijk", aldus Janssen.



De activisten zijn opgepakt, meldt parkmanager Alex Tiebot aan Looopings. "Dankzij het snelle ingrijpen van onze medewerkers en de snelle aanwezigheid van de politie zijn de betrokkenen gearresteerd", vertelt hij. Even daarna, om 14.45 uur, kon de dolfijnenshow zonder problemen opnieuw gestart worden.



Strafbaar

Afgelopen najaar oordeelde de rechter nog dat in het water springen in het Dolfinarium strafbaar is. "Wij respecteren het recht op vrije meningsuiting en protest, maar we keuren deze vorm van actievoeren af vanwege de potentiële risico’s voor onze dieren en bezoekers", zei Tiebot destijds.