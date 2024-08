Bobbejaanland

Bobbejaanland verwelkomt stripfiguur Garfield voor meet-and-greet

Bobbejaanland heeft afgelopen weekend een bijzondere gast verwelkomd: stripfiguur en filmheld Garfield kwam voor het eerst naar 't plezantste land. Het ging om een promotieactie voor The Garfield Movie, die in België afgelopen maand in première ging.

De beroemde oranje huiskat verscheen zaterdag in Bobbejaanland, toen het pretpark tot 21.00 uur geopend bleef voor een zomeravond. De meet-and-greet vond om 15.00 uur plaats in themadeel Mystery Bay, ter hoogte van horecagelegenheid Old Tom's.

The Garfield Movie, met stemmen van Chris Pratt en Samuel L. Jackson, werd geproduceerd door Columbia Pictures. In de Vlaamse versie sprak acteur Wouter Hendrickx de stem van de kat in. Jim Bakkum was verantwoordelijk voor de Nederlandse nasynchronisatie. In Nederland draaide de film al in mei in de bioscoop.