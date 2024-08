Kermis

Tientallen gewonden door brandend reuzenrad in Duitsland

Op een festivalterrein in Duitsland is vanavond een reuzenrad in brand gevlogen. Daardoor raakten meer dan twintig bezoekers gewond. Het vuur brak uit in één van de gondels en sloeg over naar een ander bakje. Verschillende slachtoffers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Vijf personen kampen met ernstige verwondingen, melden de autoriteiten. Vier van hen liepen brandwonden op. Daarnaast raakte iemand zwaargewond toen hij uit een gondel probeerde te ontsnappen. Verder hadden veel betrokkenen klachten door het inademen van rook.

Het incident vond rond 21.00 uur plaats tijdens het indierock-evenement Highfield Festival, in de buurt van Leipzig. Daar komen dit weekend zo'n dertigduizend muziekliefhebbers op af. Toen de brand startte, stond rapper Ski Aggu op het podium. Hij moest zijn show stilleggen in verband met het voorval.



Verwoest

Het rad zat vol met passagiers. Brandweerlieden konden het vuur relatief snel blussen. De twee gondels zijn verwoest. Over de oorzaak is nog niets bekend. "De getroffenen worden behandeld en maken het naar omstandigheden goed", schrijft de organisatie in een verklaring.