Nieuws

Woonwinkel in Amersfoort verkoopt gondels van theekopjesattractie

Een woonwinkel in Amersfoort biedt wel heel bijzondere pretparkrekwisieten aan. Op het terrein van Spektakel Wonen staan enkele gondels van een theekopjesattractie. Het is onduidelijk waar ze precies vandaan komen, vertelt eigenaar Jeroen Speksnijder aan Looopings.

De gondels werden onlangs getoond in een TikTok-filmpje waarin iemand het assortiment van de winkel onder de aandacht brengt. Ze zijn niet meer in opperbeste staat: de verf bladdert af. Wie één van de gevaartes wil overnemen, moet wel diep in de buidel tasten. Men vraagt 1750 euro per kopje kopje.

Het blauwe exemplaar is al verkocht. Spektakel Wonen ligt aan de Chromiumweg in Amersfoort. Naast retromeubels zijn er allerhande accessoires en decoraties te vinden. In 2019 en 2020 kwam Speksnijder als handelaar voorbij in het tv-programma Cash or Trash op SBS6.