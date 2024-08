Flamingo Land Resort

Engels pretpark Flamingo Land is 44e park waarvan wachttijden op Looopings staan

Looopings houdt sinds deze week van maar liefst 44 Europese parken de actuele wachttijden en showtijden bij. Aan het overzicht op looopings.nl/wachten werd het Engelse pretpark Flamingo Land Resort toegevoegd. Via Looopings is nu dagelijks te zien hoe druk het is in het attractiepark in North Yorkshire.

Ook de openingstijden zijn zichtbaar, net als de aanvangstijden van entertainmentacts. Geen enkele andere website toont de wacht- en showtijden van zo veel verschillende Europese attractie- en dierenparken. Eerder dit jaar was Parque de Atracciones de Madrid in Spanje het 43e park op de lijst.

Flamingo Land, geopend in 1959, combineert attracties met dierenverblijven. Er staan tien verschillende achtbanen, waarvan Sik, Zooom, Velocity, Mumbo Jumbo, Kumali en Hero de meest opzienbarende exemplaren zijn. Op entertainmentgebied presenteert men onder andere een piratenshow, een zeeleeuwenshow en meet-and-greets met Pieter Konijn.