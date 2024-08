Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn belooft 'engste spookhuis ooit' tijdens halloween-evenement Screams

Bezoekers van Screams, het halloween-evenement van Avonturenpark Hellendoorn, kunnen dit jaar het "engste spookhuis ooit" ontdekken. Het nieuwe haunted house Château Cristal moet de meest angstaanjagende griezelbeleving in het Overijsselse pretpark tot nu toe worden. De horrorattractie wordt gebouwd in de interactieve darkride Discovery Club.

Men blaast hoog van de toren. "Het Avonturenpark zet een nieuwe standaard voor Halloween", valt te lezen in een persbericht. Het verhaal gaat over de overleden dochter van Professor NulNix, de eigenaar van het landhuis. Er rust een duistere vloek op de vrouw: niemand mag haar in de ogen kijken. Wie dat toch doet, kan het huis nooit meer verlaten.

Overdag is het spookhuis al toegankelijk voor kinderen, onder de noemer Château Lumière. Dan blijven de lampen aan en zijn de acteurs goedaardig. Ze delen Smoeltjes-koekjes uit. In het huis heeft de tijd twintig jaar stilgestaan: het is aan de jonge avonturiers om de personeelsleden van de professor, zoals de kok en de butler, weer tot leven te wekken.



Speciale effecten

Voor de helse taferelen tijdens de Screams-avonden geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Met de toevoegingen knipoogt Hellendoorn naar de geschiedenis van de Discovery Club. "We hebben oude elementen weer tot leven gewekt voor heel wat speciale effecten", zegt een woordvoerder. "Liefhebbers gaan zeker zaken herkennen." Voor het ontwerp is de firma Scare Creations ingeschakeld.







Bezoekers krijgen zowel overdag als 's avonds een interactieve lantaarn mee van leverancier Haunted Lantern. Voor het spookhuis wordt filmische muziek gecomponeerd. Verder zorgt het park voor een speciale Château-tuin. Hellendoorn zet ongeveer vijftien scare actors in.



7,50 euro

Tickets voor Château Lumière kosten 5 euro, voor een bezoek aan Château Cristal wordt 7,50 euro gevraagd. 's Ochtends en 's middags is Discovery Club gewoon operationeel, 's avonds niet. De slogan van Screams luidt dit jaar Embrace the Mystery. Het evenement vindt plaats op vier zaterdagen: 12, 19 en 26 oktober en 2 november.