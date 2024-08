Attractiepark Toverland

Zomerse lekkernij in Toverland: suikerspin met ijs

In Toverland is deze zomer een opvallende specialiteit verkrijgbaar: suikerspin met ijs. Bezoekers kunnen in het middeleeuwse themagebied Avalon sinds kort Avalon Towers bestellen. De zoete lekkernij bestaat uit softijs met suikerspin, Oreo-stukjes, marshmallows en aardbeiensaus.

In een filmpje van pretparkfans is te zien hoe een ijshoorntje voorzien wordt van een roze laag suikerspin. Avalon Towers kost 4,50 euro. De aparte combinatie is verkrijgbaar bij Hungry Harry, de nieuwe naam van horecalocatie Smouldering Roast.

Dat is het uitgiftepunt naast bedieningsrestaurant The Flaming Feather. Er staan ook reguliere suikerspinnen op het menu, net als onder meer schepijs, sundaes, milkshakes, broodjes en wraps. In de buurt opende in juni nog een kraam met broodjes worst.