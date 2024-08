Walibi Belgium

Commercial voor nieuw halloweenconcept Walibi Belgium uitgelekt: Ibilaw

Ibilaw is de naam van het nieuwe halloweenconcept van Walibi Belgium. Dat blijkt uit de bijbehorende commercial, die via een verborgen link op YouTube staat. Daarin zien we een medewerkster die een flyer voor een vermist persoon tegenkomt: ene Bill. Ze besluit het papier weg te gooien.

Vervolgens wordt ze in een toiletruimte geconfronteerd met een gruwelijke gedaante in een spiegel. Als het personeelslid naar buiten rent, blijkt het donker te zijn. Ze is in haar eentje opgesloten in het pretpark en het figuur zit achter haar aan. "Flip into terror", verschijnt in beeld.

Tot slot verschijnt de term Ibilaw - Walibi achterstevoren - op de ingang van het attractiepark. "Walibi verandert in... Ibilaw!", staat in de beschrijving. "Ben je klaar om aan de andere kant van de spiegel te stappen?" Details over de scare zones en spookhuizen zijn nog niet bekendgemaakt.