Disneyland Paris belooft 'exclusief voordeel' voor Disney+-abonnees: 20 procent korting op tickets en hotels

Disneyland Paris geeft korting aan bezoekers met een abonnement op streamingdienst Disney+. Abonnees van het platform betalen de komende tijd 20 procent minder voor een Disneyland-verblijf met een hotelovernachting en tickets. De actie geldt voor aankomsten tot en met maandag 30 september.

Disney spreekt over "exclusief voordeel voor Disney+-abonnees". Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo is de korting niet geldig bij het Disneyland Hotel. Ook op familiekamers in Disney Hotel New York - The Art of Marvel en Disney Hotel Santa Fe en suites wordt geen korting gegeven.

Wie interesse heeft, kan op de officiële Disneyland-website inloggen met een MyDisney-account - gekoppeld aan een actief Disney+-abonnement - en de prijskalender bekijken. De tarieven gaan dan 20 procent omlaag. "Beleef deze zomer de verhalen waar je graag naar kijkt", aldus Disney. Boeken is mogelijk tot twee dagen voor aankomst.



Voorwaarden

