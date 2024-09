Disneyland Paris

Disneyland Paris houdt deze week audities voor entertainers in Amsterdam

Disneyland Paris gaat deze week in Amsterdam op zoek naar nieuw talent. Voor de shows en parades in het Franse Disney-resort wordt gezocht naar dansers en personen die in de huid van een Disney-personage willen kruipen. Het gaat daarbij zowel om mascottepakken als menselijke lookalikes.

De auditie vindt op zondagochtend 22 september plaats in de Amsterdamse Chassé Dance Studios. Wie interesse heeft, kan op disneyauditions.com een profiel aanmaken. Kandidaten melden zich vervolgens tussen 09.30 en 10.00 uur bij de dansschool, waar ze worden verwelkomd door een vertegenwoordiger van Disney.

Iets voorbereiden is niet nodig. De auditie duurt uiterlijk tot 18.00 uur, voor deelnemers die de laatste ronde bereiken. Men vraagt om comfortabele kleding te dragen. Disney deelt zowel contracten voor onbepaalde tijd uit als tijdelijke contracten voor minimaal vier maanden.



Ervaring

Het gebeurt vaker dat Disney in Nederland probeert om entertainers rekruteren, voor het laatst in februari dit jaar. "Als je je aangetrokken voelt tot de artistieke wereld, dan kan je ervaring in animatie, dans of acteren je in staat stellen om deel uit te maken van onze magische ervaringen", staat in de vacaturetekst.