Belfast Zoo

Stagiair opgesloten bij loslopende leeuwen in dierentuin Belfast

In de dierentuin van Belfast is een medewerker per ongeluk opgesloten tussen de leeuwen. Het zou gaan om een stagiair die afgelopen week samen met een ervaren verzorger aan het werk was in het leeuwenverblijf. Toen laatstgenoemde personeelslid het verblijf verliet, bleef de volwassen stagiair achter.

Vervolgens werden de leeuwen losgelaten en kon de collega geen kant op. Het is niet duidelijk hoelang de werknemer zich in het verblijf bevond. Er vielen geen gewonden. De gemeente Belfast, de eigenaar van het dierenpark in Noord-Ierland, bevestigt dat er een onderzoek loopt naar een voorval bij de leeuwen.

"We nemen de veiligheid van al onze medewerkers, bezoekers en dieren zeer serieus", staat in een verklaring. "Er is een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden van dit incident." Men wil verder geen inhoudelijk commentaar geven.