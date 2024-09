Breepark Breda

Indoorspeeltuin in Breda wordt omgebouwd tot spookhuis van zeven verdiepingen

Een overdekt speelparadijs in Breda is op één avond in oktober alleen toegankelijk voor volwassenen. Op zaterdag 12 oktober vindt in indoorspeeltuin Kabonk het evenement Haunted Playground plaats, alleen toegankelijk voor waaghalzen van 18 jaar en ouder. Tussen 18.00 en 23.00 uur zijn er scare actors aanwezig in de speelhal.

"Onze hele indoorspeeltuin van zeven verdiepingen hoog wordt omgebouwd tot spookhuis", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Kabonk is onderdeel van evenemententerrein Breepark. Haunted Playground stond vorig jaar voor het eerst op de kalender.

"We hebben geluisterd naar de feedback van onze bezoekers: het moest nog erger. Daar gaan we dit jaar voor zorgen." Daarom wordt voor het halloweenconcept nu samengewerkt met de mensen achter Terror Nights, een halloweenfeest in het Brabantse Standdaarbuiten.



Aangeraakt

"Zij zorgen ervoor dat Kabonk een echte horrorspeeltuin wordt. Echte acteurs zorgen voor gruwelijke momenten en de vraag blijft: wie speelt er nu eigenlijk met wie?" Bezoekers gaan ermee akkoord dat ze aangeraakt mogen worden. Ze moeten klimmen en kruipen door nauwe ruimtes.



Er wordt gewerkt met twee tijdslots: 18.00 tot 20.00 uur en 21.00 tot 23.00 uur. Tickets kosten momenteel 17,50 euro in de online voorverkoop. Uiteindelijk bedraagt de toegangsprijs 19,95 euro.