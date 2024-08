Efteling

Efteling viert International Rollercoaster Day met nieuwe achtbaanpins

In de Efteling zijn vanaf vandaag nieuwe achtbaanpins verkrijgbaar. Ter gelegenheid van International Rollercoaster Day - jaarlijks op 16 augustus - bracht het attractiepark een pinset uit met de karretjes van drie rollercoasters. Het gaat om de voertuigen van Baron 1898, de Python en De Vliegende Hollander.

De afgelopen jaren presenteerde de Efteling al twee keer eerder pins van bekende voertuigen. In 2022 stond een set in het teken van karretjes van het Kinderspoor, Symbolica en de Monorail van het Volk van Laaf, in 2023 gevolgd door bootjes van de Gondoletta, de Piraña en De Zes Zwanen.

Dit keer koos men dus voor achtbanen. De drie pins kosten samen 20 euro. Ze zijn verkrijgbaar bij In den Ouden Marskramer, de souvenirwinkel bij de hoofdingang van het Sprookjesbos. Er geldt een limiet van drie sets per persoon. De vorige twee sets gingen voor 15 euro over de toonbank.