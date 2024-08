Disneyland Paris

Nog nooit zo veel bezoekers in Disneyland Paris als in 2023

Disneyland Paris zal tevreden terugkijken op 2023. Ondanks enkele forse uitdagingen, waaronder omvangrijke bouwwerkzaamheden, meerdere ingrijpende stakingen en een reeks prijsverhogingen, werd het afgelopen jaar een bezoekersrecord gebroken. Dat blijkt uit cijfers van de Themed Entertainment Association (TEA).

Die organisatie brengt jaarlijks The Global Attractions Attendance Report uit, waarin alle grote internationale attractieparken, waterparken en musea worden gerangschikt op basis van bezoekersaantallen. Disneyland Paris verstrekt zelf geen officiële bezoekerscijfers, maar dankzij het rapport krijgen we wel inzicht in de status van het Europese Disney-resort.

Het vorige record dateert van 2012, toen de teller op 16 miljoen bezoekers stond. In 2022 verwelkomde Disneyland volgens het document 15,24 miljoen bezoekers. Vorig jaar waren dat er 16,1 miljoen, 0,6 procent hoger dan het eerdere record en een stijging van 5 procent ten opzichte van 2022.



2013

Van de 16,1 miljoen bezoekers in 2023 schrijft TEA 10,4 miljoen bezoekers toe aan het Disneyland Park (65 procent) en 5,7 miljoen aan het Walt Disney Studios Park (35 procent). Het is voor het eerst sinds 2013 dat het Disneyland Park de grens van tien miljoen gasten doorbreekt. In het Walt Disney Studios Park kwamen zelfs nooit eerder zo veel bezoekers.



Dat is opvallend, aangezien het park momenteel gedomineerd wordt door bouwprojecten. Bezoekers moeten zich een weg banen tussen de schuttingen. Dat heeft het publiek het afgelopen jaar kennelijk niet afgeschrikt. Ook financieel ging het goed: in maart werd al duidelijk dat moederbedrijf Euro Disney Associés de hoogste omzet ooit noteerde.