Attractiepark Rotterdam

Beter laat dan nooit: achtbaan in Attractiepark Rotterdam wordt opgebouwd

Attractiepark Rotterdam begint steeds meer op een echt pretpark te lijken. Na jaren met weinig zichtbare ontwikkelingen verrijzen er de laatste tijd steeds meer attracties in Rotterdam-Zuid. Nadat afgelopen zomer al een disk'o-attractie werd opgebouwd, is men nu begonnen aan een familieachtbaan.

Het gaat om een klassieke rollercoaster van het type wildcat, afkomstig van de inmiddels verdwenen legendarische fabrikant Schwarzkopf. Eigenaar Hennie van der Most heeft de achtbaan volledig gereviseerd en geschilderd. De ondersteuningen werden groen, de baan zwart.

Bovenop een enorm betonnen dek is deze maand een begin gemaakt met de constructie. Dat zou eigenlijk al in 2021 gebeuren. Op de kermis worden dergelijke achtbanen in enkele dagen neergezet. In Rotterdam neemt het bouwproces langer in beslag: het team zet de coaster voor het eerst - en waarschijnlijk voor het laatst - neer.



Geen gebruiksaanwijzing

Er is bovendien geen gebruiksaanwijzing beschikbaar. Medewerkers zijn daarom aan het passen en meten aan de hand van cijfers op de onderdelen, die aangeven op welke hoogte een bepaald element moet komen.



De achtbaan heeft nog geen naam. Op dit moment staan de karretjes, vormgegeven als auto's, nog in een loods in Overijssel. Daar kwam in juli al een foto van naar buiten. Van der Most hoopt de eerste fase van zijn park te kunnen openen in maart 2025, als hij 75 jaar wordt.