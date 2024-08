Leveranciers

Achtbaankarretje moet kinderen van prikangst afhelpen

De bekende Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma heeft een bijzonder object geschonken aan een Limburgs ziekenhuis. Op de kinderafdeling van Zuyderland Heerlen staat sinds deze week een heus achtbaankarretje. Het speelse bakje wordt ingezet als innovatief hulpmiddel voor kinderen met prikangst.

Het doel is om bloedafnames voor kinderen draaglijker maken. De kleintjes worden afgeleid tijdens de prik, in de hoop dat ze minder pijn en angst ervaren. Het medisch hulpmiddel, in de vorm van ziekenhuismascotte Zuydie-Zebra, draagt de titel Zuydie Care-coaster.

Er is bewust gekozen voor verlaagde zijkanten en de mogelijkheid om het bakje elektrisch achterover te kantelen. Naast Vekoma werkte het Limburgse autobedrijf WellColl mee aan het project. WellColl en Vekoma kennen elkaar: de firma verzorgt regelmatig het spuitwerk bij nieuwe achtbaankarretjes.