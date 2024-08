Walibi Rhône-Alpes

Frans Walibi-park sluit nieuwe achtbaan voor onbepaalde tijd, twee maanden na de opening

Het Franse pretpark Walibi Rhône-Alpes heeft slecht nieuws voor bezoekers die binnenkort langskomen. De nieuwe topattractie Mahuka, een single-rail coaster van fabrikant Intamin, is tot nader order buiten gebruik. Men noemt geen reden voor de onverwachte sluiting, maar het is aannemelijk dat er technische problemen zijn.

Mahuka is de eerste achtbaan van het type hot racer in Europa. Bezoekers nemen plaats in smalle treinen met negen losse zitplaatsen achter elkaar. De coaster - 600 meter lang en 18 meter hoog - telt drie inversies en twee lanceringen, met een topsnelheid van 67 kilometer per uur.

"Mahuka is vandaag niet geopend, buiten onze invloed", valt te lezen op social media. "Zodra we meer informatie hebben, zullen we dit communiceren." De boodschap op de officiële website van het attractiepark is nog stelliger. "Informatie: Mahuka is voor onbepaalde tijd niet beschikbaar", staat daar.



Toverland

Mahuka opende twee maanden geleden voor publiek. Nieuwe attracties van Intamin kampen regelmatig met hardnekkige opstartproblemen en kinderziektes. Zo kon Toverland de parachutetoren Dragonwatch onlangs maandenlang niet openen door een mankement.



In het Belgische Bellewaerde - een zusterpark van Walibi Rhône-Alpes - wordt Intamin-waterbaan Amazonia al het hele seizoen geplaagd door storingen en sluitingen. Walibi Holland bouwt momenteel een single-rail coaster afkomstig van een andere leverancier: Rocky Mountain Construction uit de Verenigde Staten.