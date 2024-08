Disneyland Paris

Video: Teigetje maakt spectaculaire entree in Disneyland Paris

Teigetje heeft zichzelf van zijn meest speelse kant laten zien in Disneyland Paris. Toen het personage zich begaf richting Town Square, het plein achter treinstation Main Street Station in het Disneyland Park, maakte hij een bijzondere entree. De tijger kwam letterlijk binnenvallen.

In plaats van door een deur te gaan besloot het Disney-figuur over een grote poort te klimmen. Vervolgens hopte hij vrolijk op en neer, alsof er niks gebeurd was. Het leidde tot hilariteit bij een omstander. "Je bent gek", lacht een filmende vrouw.

"Teigetje heeft het eindelijk gedaan", staat in een video die deze week op Instagram verscheen. Het gebeurt vaker dat het oranje karakter uit de verhalen van Winnie de Poeh bezoekers verbaast met zijn streken. Vorig jaar ging hij er nog vandoor met een tros Minnie Mouse-ballonnen.