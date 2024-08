Kermis

Video: jongeren misdragen zich 's nachts bij Break Dance op Friese kermis

Een kermisexploitant is in Friesland het slachtoffer geworden van vandalen. In de nacht van dinsdag op woensdag klommen jongeren bovenop de attractie Luxury Club Break Dance. Die staat deze week opgesteld in de plaats Lemmer, onderdeel van de gemeente Friese Meren.

De eigenaar deelt videobeelden van de actie op Facebook, afkomstig van een beveiligingscamera. Hij geeft aan dat de attractie rond 02.50 uur beschadigingen heeft opgelopen. "Graag zouden we met deze twee heren uit Emmeloord in contact komen", staat erbij.

"Deze hebben op de kermis in Lemmer schade aan onze Break Dance gemaakt." Het filmpje toont hoe twee jongens roekeloos met gondels beginnen te draaien. Ze klimmen ook op de bakjes. Eén van hen trapt er meermaals tegenaan, de ander komt ten val.



Feestweek

Iedereen die informatie over het voorval heeft, wordt gevraagd om een privébericht te sturen aan de exploitant. De kermis in Lemmer begon op dinsdag 13 augustus. Het evenement, dat gepaard gaat met de Feestweek Lemmer, loopt door tot en met zondag 18 augustus.