Walibi Belgium

Evacuatie wildwaterbaan Walibi Belgium gaat fout: boot loopt vol, man valt in het water

De ontruiming van wildwaterbaan Radja River in Walibi Belgium is vanmiddag zeer chaotisch verlopen. De attractie werd rond 17.00 uur stilgezet. Er kwamen boten vast te zitten. Eén vaartuig liep zelfs volledig vol met water. Tot overmaat van ramp is een man in het water beland.

Hij werd meegesleurd met de stroming, blijkt uit een geblurde video van een ooggetuige. Daarin is ook te horen hoe panikerende bezoekers tijdens het vastlopen van de attractie door elkaar heen schreeuwen, voornamelijk in het Frans. Er ontstaat een luide discussie als sommige bezoekers de boot willen verlaten en andere opvarenden niet.

De man die in de vaargeul terechtkwam, hield rugpijn aan het incident over. Wel kon hij de waterbaan op eigen kracht verlaten. Volgens een woordvoerster werd de waterbaan bewust stilgezet om een technisch probleem op te lossen. Vanwege de chaos heeft een bezoeker de politie gebeld. Ook kwamen uit voorzorg twee ambulances ter plaatse.



Tweede keer

Het is de tweede keer in twee weken dat er problemen ontstaan bij een waterattractie in Walibi Belgium. Op 1 augustus kwam een boot van de boomstambaan Flash Back op merkwaardige vast te zitten. Een wiel was toen vastgehaakt aan de reling onderaan een splash.