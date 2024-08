Kermis

Ongeluk met attractie: kind belandt onder ontspoord karretje

Op een Zweedse kermis is een 3-jarig meisje terechtgekomen onder een ontspoord karretje. Eén van de voertuigen van een rondrit met trucks belandde ondersteboven naast de baan. Wonder boven wonder liep het kind geen noemenswaardige verwondingen op.

Het incident vond vorige week vrijdag plaats bij de attractie Desert Show in de gemeente Kristianstad, tijdens het evenement Axels Tivoli. Ooggetuigen melden aan Zweedse media dat het personeel niet ingreep: de vader van het meisje zou de wagen zelf weer gekanteld moeten hebben.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk is. Het management van Axels Tivoli zegt juridische stappen te overwegen tegen Zweedse kranten die de organisatie in een te negatief daglicht zouden zetten. De kermis ging gewoon door, alleen Desert Show bleef dicht.