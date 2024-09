Disneyland Paris

Disneyland Paris verwelkomt voor het eerst Moeder Gothel uit Tangled

Een onheilspellend personage uit de Disney-animatiefilm Tangled komt voor het eerst naar Disneyland Paris. Bezoekers kunnen tijdens de halloweenperiode Moeder Gothel ontmoeten, die Rapunzel opsloot in haar toren om zo gebruik te kunnen maken van haar magische haren.

In Disneyland Paris wordt ze onderdeel van Disney Halloween Festival, van dinsdag 1 oktober tot en met zondag 3 november. "Moeder Gothel is voor de allereerste keer hier", meldt Disney. "Geef haar een compliment en misschien onthult ze je het geheim voor eeuwige jeugd."

Het Disney-figuur wordt "één van de ijdelste slechteriken" genoemd. "Dus ze zal graag poseren voor een foto met jou. Maar pas op, ze deinst nergens voor terug om er het mooist uit te zien."



Droneshow

Het programma van het halloweenseizoen bestaat dit jaar verder uit meer meet-and-greets, de dagelijkse parade Mickey's Halloween Celebration en een speciale versie van droneshow Disney Electrical Sky Parade, rond sluitingstijd.



De stem van Mother Gothel, zoals het karakter in het Engels heet, werd ingesproken door Donna Murphy. Zij was ook te horen in de tv-serie Rapunzel's Tangled Adventure. In de Nederlandse versie nam zangeres Karin Bloemen de rol voor haar rekening.