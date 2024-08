Walibi Holland

Walibi Holland lanceert commercial voor Halloween Fright Nights 2024: Cheers to Fears

Cheers to Fears is dit jaar de slogan van de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. In de bijbehorende tv-commercial, die vanaf vandaag op YouTube staat, is te zien hoe mascotte Eddie de Clown in een ondergrondse schuilplaats het bloed van zijn slachtoffers verzamelt.

Het filmpje begint bij het nieuwe restaurant Yummy Tummy, waar een meisje met een rode ballon iets vreemds hoort onder een putdeksel: een verwijzing naar de horrorfilm It. Onder de grond blijkt een man ondersteboven vastgebonden aan het plafond te hangen.

Als Eddie hem te lijf gaat, begint hij te bloeden. Eén van de druppels landt in een groot wijnglas, waarmee de clown een proost uitbrengt. Er staan dit jaar dertien Fright Nights op de planning, tussen zaterdag 5 oktober en zondag 3 november. In de voorverkoop kosten tickets momenteel 34,50 euro.