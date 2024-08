Bobbejaanland

Exclusief Bobbejaanland-souvenir: achtbaanmodel van 119 euro

Bobbejaanland start morgen met de verkoop van een bijzonder souvenir. Vanaf zaterdag 24 augustus kunnen bezoekers een exclusief schaalmodel van de Revolution-achtbaantrein aanschaffen. De minireplica met twee wagons - op schaal 1:18 - kost 119 euro. Er zijn tweehonderd exemplaren gemaakt.

Zaterdagochtend om 09.30 uur liggen de eerste vijftig stuks in de winkel. De volgende 150 modellen kunnen gereserveerd worden in de General Store, de grote winkel op het entreeplein. Die zijn tussen half september en eind oktober af te halen in Bobbejaanland. Men vraagt bij het reserveren een voorschot van 50 euro.

Het souvenirtje van 8,5 bij 32 centimeter wordt uitgebracht ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de bekende attractie. Bobbejaanland noemt het "een uniek collector's item dat je niet wilt missen". Men zorgt ook voor een genummerd echtheidscertificaat. Abonneekorting is niet van toepassing.