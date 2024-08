Efteling

Efteling- en Toverland-acteur Hans Eichhorn (61) overleden

Een bekend gezicht uit de Efteling is op 61-jarige leeftijd overleden. Acteur Hans Eichhorn speelde de afgelopen jaren verschillende rollen in het attractiepark, waaronder die van Fakir en Otto Charlatan in de act van de Charlatans. Dit jaar figureerde hij nog als lakei in de promotievideo voor het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt.

Ook verscheen hij als lakei in de tv-serie De Magische Wereld van Pardoes. Voor Toverland was Eichhorn eveneens actief. Daar is hij te zien als presentator in de voorshow van het halloween-spookhuis Maison de la Magie. "Wat voor ons ligt, is onbeduidend in vergelijking met wat in ons ligt", valt te lezen op de rouwkaart. "En wanneer we wat in ons ligt naar buiten brengen, is er verwondering."

Een woordvoerder van de Efteling laat weten dat Eichhorn geliefd was bij vele collega's. "We wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte." Ook het team van Toverland bewaart warme herinneringen aan de acteur. "We hebben Hans leren kennen als een unieke en authentieke persoon die oprecht kon kijken en luisteren", zegt een voorlichtster.



Tegenspeler

Eichhorn bracht altijd "zijn volle aandacht en aanwezigheid mee". "Daardoor voelde je je echt gezien. Als collega, als tegenspeler en zelfs als toeschouwer." De acteur, die al een tijdje ziek was, laat een vrouw en twee kinderen na. Het afscheid vindt vandaag in besloten kring plaats.