London Zoo

Mysterieuze straatkunstenaar Banksy slaat toe bij London Zoo

De anonieme straatartiest Banksy heeft een kunstwerk achtergelaten bij een dierentuin in Londen. Gisteren bleek een rolluik van de London Zoo voorzien te zijn van een schildering met een gorilla, een zeeleeuw en vogels. Banksy, goed voor ruim dertien miljoen Instagram-volgers, heeft via social media bevestigd dat hij achter de creatie zit.

In Engeland doken de afgelopen dagen al een hoop nieuwe Banksy-kunstwerken op. Meerdere objecten werden inmiddels gestolen. De schildering bij het dierenpark is nummer negen in de reeks. Het management van London Zoo zegt blij te zijn met het werk van de wereldberoemde kunstenaar.

"Het is ontworpen om Londen op te vrolijken en het laat zien hoe krachtig een connectie met wilde dieren is", staat in een verklaring van de dierentuin. "Mensen dichter bij wilde dieren brengen, dat is waar het bij ons om draait. Dit kunstwerk helpt ons daarbij."



Disneyland

In 2015 was Banksy nog de initiatiefnemer van een Engels 'antipretpark' dat diende als parodie op Disneyland: Dismaland. Het concept was bedoeld als een duistere knipoog naar Disneyland en onze consumptiemaatschappij. In vijf weken tijd kwamen er 150.000 bezoekers.