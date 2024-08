Beekse Bergen

2024 lijkt recordjaar te worden voor Safaripark Beekse Bergen

2024 belooft een mooi jaar te worden voor Safaripark Beekse Bergen. Vandaag verwelkomde het bekende Brabantse dierenpark de miljoenste bezoeker van het jaar. Een bijzondere mijlpaal, want nooit eerder werd bezoeker nummer één miljoen zó vroeg in het seizoen verwelkomd.

Zo passeerde de miljoenste bezoeker van 2023 de poorten in de derde week van september. Uiteindelijk kwam het bezoekersaantal vorig jaar uit op ruim 1,3 miljoen. Het heeft er alle schijn van dat het Safaripark dat record in 2024 gaat breken.

De dierentuin bestempelde een lid van de familie Savakis vandaag als de miljoenste bezoeker. Men verwelkomde de groep met een cheque en een cadeaupakket. De familieleden mochten bovendien met een ranger mee op een privésafari.



Veel geïnvesteerd

"De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het Safaripark om de beleving voor onze gasten en het welzijn van de dieren verder te verbeteren", zegt manager Rens Willemsen. Hij noemt de realisatie van de nieuwe Olifantenvallei als voorbeeld. "Het is heel fijn om te zien dat gasten deze vernieuwingen waarderen."