Liseberg

Zweeds pretpark vestigt wereldrecord: hoogste gemiddelde leeftijd in een achtbaan

Het Zweedse attractiepark Liseberg is bijzonder trots op een ludiek nieuw wereldrecord. De spectaculaire achtbaan Valkyria zat vanochtend vol met senioren. Achttien oudere passagiers maakten een vrije val van 50 meter, goed voor een achtbaanrit met een gemiddelde leeftijd van 80,1 jaar.

"Het behalen van het record was fantastisch, maar nog belangrijker was dat we konden aantonen dat senioren nog steeds kunnen genieten van plezier en spanning", zegt een woordvoerder van Liseberg.

"Het was een mix van angst en vreugde, een ongelooflijke ervaring", reageerde deelnemer Lars Cederberg (84) na afloop. "Het was fantastisch, ik wilde meteen nog een rondje en ik kom binnenkort terug met mijn kleinkinderen", liet Iréne Holmqvist (76) optekenen.



Pleasure Beach

Met een lengte van zo'n 750 meter is Valkyria, geopend in 2018, de langste dive coaster van Europa. De topsnelheid bedraagt 105 kilometer per uur. Het vorige record was in handen van Pleasure Beach in het Engelse Blackpool, waar de inzittenden van een achtbaantrein in 2003 een gemiddelde leeftijd hadden van 75,25 jaar.



Enkele weken geleden deed het park een oproep aan "dappere supersenioren" van 70 jaar of ouder. Meer dan tweehonderd ouderen uit het hele land toonden interesse om deel te nemen aan de historische rit. "Naarmate we langer leven en veel senioren een actief leven leiden, horen we steeds vaker: 80 is het nieuwe 60", aldus Liseberg.