Movie Park Germany

Vrouw verdacht van oplichting in Movie Park Germany: politie verspreidt foto

De Duitse politie heeft een foto verspreid van een pretparkbezoeker die verdacht wordt van oplichting. Een vrouw zou eerder dit jaar onder valse voorwendselen geprobeerd hebben om geld te wisselen bij de kassa van Movie Park Germany. Daarbij wist ze een driecijferig geldbedrag te ontvreemden.

Het voorval vond plaats op woensdag 1 mei, rond 18.10 uur. Movie Park deed aangifte van diefstal en oplichting. De fraudeur is vastgelegd door een beveiligingscamera. Aan de hand van een foto zijn de autoriteiten nu naar haar op zoek.

Het gaat om een vrouw in een jurk met een zwart-wit patroon, tot aan de grond. Ze draagt haar donkere haar in een knotje en ze heeft een plastic tas en een kinderwagen bij zich. Wie informatie heeft over de persoon kan contact opnemen met de politie in de gemeente Recklinghausen.