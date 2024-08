Avonturenpark Hellendoorn

Video: alle bezoekers zeiknat door fonteinen in wildwaterbaan Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn heeft de fonteinen in de wildwaterbaan op standje 'zeiknat' gezet. Normaal gesproken worden bezoekers alleen nevelig nat als ze onder de waterstralen van de attractie Sungai Kalimantan varen. Vanwege de hoge temperaturen koos het Overijsselse pretpark deze week voor een andere instelling.

Daardoor bleek het onmogelijk om droog uit de waterbaan te komen. Bezoekers werden voor de zee van water gewaarschuwd middels een bordje bij de ingang. "Pas op!!! Kletsnat Garantie", viel daarop te lezen. "U krijgt straks een gratis douche."

Vanwege het watereffect mochten telefoons en tassen niet mee de boot in. Het werd gisteren ruim 35 graden in Hellendoorn. Als het deze zomer opnieuw zeer warm wordt, keert de Kletsnat Garantie bij Sungai Kalimantan terug. In een video is te zien hoe zowel mascotte Kareltje de Kok als marketingmanager Danny van der Weel het water trotseren.