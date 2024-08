Plopsaland Resort Belgium

Nieuw bord in Plopsaland brengt eerbetoon aan voorloper Meli-Park

Bezoekers van Plopsaland De Panne kunnen sinds deze week meer te weten komen over de voorloper van het Vlaamse attractiepark: Meli-Park. Een nieuw informatiebord geeft uitleg over de geschiedenis van de trekpleister, geopend tussen 1935 en 1999. Daarna nam Studio 100 het park over.

In Plopsaland was al een huisje te vinden met enkele rekwisieten uit de Meli-tijd. Daar werd in 2021 het beeld van een slapende reus aan toegevoegd. Volgens Plopsa had het publiek behoefte aan iets meer context over de aanwezigheid van de verwijzingen. Daarom kwam er een tweetalig bord.

In het design zijn enkele klassieke Meli-attracties verwerkt. Men vat de historie van de bestemming eerst kort samen. "Meli-Park heropende op 28 april 2000 als Plopsaland De Panne, maar de nalatenschap van Meli blijft tot op de dag van vandaag zichtbaar", valt er vervolgens te lezen.



Tijdscapsule

"Dit Meli-huisje, een onderdeel van het voormalige Sprookjesbos, is een tijdscapsule naar het verleden, een terugblik naar de tijd van toen en een welgemeende dankjewel aan de familie Florizoone voor meer dan zestig jaar pret en herinneringen."