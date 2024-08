Efteling: Danse Macabre

Efteling kondigt previews Danse Macabre aan: alleen gegarandeerd toegang voor Premium-abonnees

De Efteling nodigt abonnementhouders uit voor previews van de nieuwe attractie Danse Macabre. Die vinden plaats op zaterdag 26, zondag 27 en maandag 28 oktober. Wie een Premium-abonnement heeft of daarvoor op de reserveerlijst staat, krijgt gegarandeerd toegang. Personen met een goedkoper Classic- of Plus-abonnement moeten meedoen aan een winactie.

De publieksopening van Danse Macabre is op donderdag 31 oktober. Een dag eerder staat de persopening op het programma. Sommige abonnees mogen dus al eerder een kijkje nemen, tijdens voorpremières. Sinds dit jaar bestaan er drie verschillende soorten Efteling-abonnementen, met wisselende voorwaarden en geldigheidsdata.

Met een Premium-pas is het sowieso mogelijk om langs te komen. Dat geldt ook voor mensen die hebben aangegeven dat ze een Premium-abonnement willen aanschaffen zodra hun huidige pas verloopt. "Houd 26 en 27 oktober alvast vrij, want jouw toegang is gegarandeerd voor één van deze twee dagen", laat de Efteling weten. Binnenkort volgt meer informatie over het reserveringsproces.



Geluksvogels

Daarnaast mag een deel van de Classic- en Plus-abonnementhouders Danse Macabre ontdekken op 28 oktober. "Moed is een vereiste, maar let op, het lot bepaalt wie daadwerkelijk toegang krijgt tot het Huyverwoud", aldus de Efteling. Dat wil zeggen: van alle deelnemers aan een online winactie zullen sommige geluksvogels worden uitgenodigd.



"De plaatsen voor dit bijzondere bezoek vóór opening zijn beperkt en de toegang is helaas niet voor iedereen gegarandeerd", geeft de Efteling aan. "Durf jij als één van de eersten de abdij vol dolende zielen en kwade geesten te betreden?" Abonnees die niet worden uitgekozen, zullen drie dagen langer geduld moeten hebben.